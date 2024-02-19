Бывший футболист «Рубина» М'Вила стал игроком «Вест Бромвича»

Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила перешел в «Вест Бромвич», который сейчас находится в чемпионшипе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2023/24. В английском клубе хавбек будет выступать под 22-м номером.

С июля 2023 года 33-летний француз находился без клуба.

«Вест Бромвич» находится на пятом месте в таблице, набрав 52 очка в 32 матчах.

За «Рубин» М'Вила провел 80 игр, в которых он отличился 3 голами и 7 результативными передачами.