Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:59

Бывший футболист «Рубина» М'Вила стал игроком «Вест Бромвича»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила перешел в «Вест Бромвич», который сейчас находится в чемпионшипе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2023/24. В английском клубе хавбек будет выступать под 22-м номером.

С июля 2023 года 33-летний француз находился без клуба.

«Вест Бромвич» находится на пятом месте в таблице, набрав 52 очка в 32 матчах.

За «Рубин» М'Вила провел 80 игр, в которых он отличился 3 голами и 7 результативными передачами.

Янн М`Вила
ФК Вест Бромвич
1
0
Читайте также
Кафельников рассказал, как пил вино с Борисом Ельциным
Команда Латыпова отдала бронзовые медали Спартакиады 2024 белорусам
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Щербакова
Источник назвал причину смерти Навального
СМИ сообщили о затонувшем после атаки хуситов британском судне
Глава ЛНР в декабре получил отравление фенольными соединениями
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дончич: «С Мбаппе или без него «Реал» способен выиграть много Лиг чемпионов»
Новости
RSS RSS
Все новости