Пьянич ушел из «Барселоны» из-за Кумана
Новичок «Бешикташа» Миралем Пьянич признался, что ушел из «Барселоны» из-за главного тренера Роналда Кумана. Турецкий клуб арендовал игрока до следующего лета.
«Было ли в «Барселоне» проявление неуважения? От тренера, да. Я боролся до конца. Знал, что если тренер останется, мне нужно будет найти решение. Было очень сложно понять, чего хочет от меня этот тренер», — цитирует Marca Пьянича.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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