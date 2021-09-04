Бен Арфа продолжит карьеру в Румынии

Полузащитник Атем Бен Арфа ведет переговоры с бухарестским «Рапидом», сообщает ProSport. 34-летний француз сейчас без клуба, так как у него закончился контракт с «Бордо».

По информации источника, экс-игроку сборной Франции был бы предложен однолетний контракт с опцией продления еще на сезон, а также солидный подписной бонус.

Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.