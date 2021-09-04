Бен Арфа продолжит карьеру в Румынии
Полузащитник Атем Бен Арфа ведет переговоры с бухарестским «Рапидом», сообщает ProSport. 34-летний француз сейчас без клуба, так как у него закончился контракт с «Бордо».
По информации источника, экс-игроку сборной Франции был бы предложен однолетний контракт с опцией продления еще на сезон, а также солидный подписной бонус.
Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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