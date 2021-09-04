Дани Ольмо перейдет в «Барселону» в следующем году
Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо перейдет в «Барселону» в 2022 году, сообщила журналистка Мария Гарридо в своем Twitter. 23-летний игрок ради этого перехода согласился на снижение зарплаты.
Сине-гранатовые пытались заполучить игрока в последний день прошедшего летнего трансферного окна. Они предлагали 58 миллионов евро без учета бонусов, но немецкий клуб отклонил это предложение.
Напомним, Ольмо является воспитанником «Барселоны». Он в 2014 году покинул клуб, после чего играл за загребское «Динамо». В январе 2020-го «Лейпциг» заплатил за игрока 22 миллиона евро.
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