Дани Ольмо перейдет в «Барселону» в следующем году

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо перейдет в «Барселону» в 2022 году, сообщила журналистка Мария Гарридо в своем Twitter. 23-летний игрок ради этого перехода согласился на снижение зарплаты.

Сине-гранатовые пытались заполучить игрока в последний день прошедшего летнего трансферного окна. Они предлагали 58 миллионов евро без учета бонусов, но немецкий клуб отклонил это предложение.

Напомним, Ольмо является воспитанником «Барселоны». Он в 2014 году покинул клуб, после чего играл за загребское «Динамо». В январе 2020-го «Лейпциг» заплатил за игрока 22 миллиона евро.