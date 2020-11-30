Ориги может перейти в «Лидс»
08:37
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать игроком «Лидса», сообщает Football Insider.
По данным источника, руководство «Лидса» заявило, что следующим летом 25-летний бельгиец будет одной из главных трансферных целей клуба. Не исключено, что зимой форварда возьмут в аренду, чтобы потом подпиать полноценный контракт.
В нынешнем сезоне АПЛ Ориги провел за мерсисайдцев лишь один матч. Контракт бельгийца с «Ливерпулем» истекает летом 2024 года.
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