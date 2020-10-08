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«Оренбург» объявил об уходе Шахова

15:17
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Пресс-служба «Оренбурга» сообщает, что защитник Виталий Шахов покинул клуб. С 29-летним российским футболистом расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

«Коллектив ФК «Оренбург» благодарит Виталия за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — говорится в заявлении оренбуржцев.

В текущем сезоне защитник провел два матча за «Оренбург». В минувшем — 20 игр, не отметившись результативными действиями. Шахов выступал за «Оренбург» с 2018 года.

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