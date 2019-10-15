«Милан» хочет приобрести у «Лилля» защитника сборной Турции Челика

«Милан» проявляет интерес к защитнику «Лилля» и сборной Турции Мехмету Челику, утверждает Tuttosport. Игрок преимущественно выступает на правом фланге обороны. Основной правый защитник Давиде Калабрия получил две красные карточки в семи играх серии A, а Маттиа Калдара выбыл на долгий срок из-за травмы.

Мехмет Челик перешел в «Лилль» из «Истанбулспора» в 2018 году за 2,5 миллиона евро, сейчас его стоимость оценивается в 20 миллионов. Его соглашение рассчитано до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету защитника 7 матчей в лиге 1.