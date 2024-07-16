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Сегодня, 03:58

«Ливерпуль» и «Атлетико» интересуются защитником «Лейпцига» Симаканом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ливерпуль» и «Атлетико» проявляют интерес к защитнику «Лейпцига» Мохамеду Симакану, сообщает журналист Sky Germany Филипп Хинце.

На данный момент стороны не ведут переговоры, но потенциальная сумма трансфера может составить от 40 до 45 миллионов евро. Сам 24-летний француз готов рассмотреть возможность смены команды.

Симакан выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 42 матчах команды во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт Симакана с «Лейпцигом» действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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