«Бавария» не хочет продавать Теля, несмотря на интерес клубов АПЛ

«Бавария» не собирается продавать нападающего Матиса Теля этом летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, руководство мюнхенцев не обращает внимания на интерес к 19-летнему французу со стороны ряда клубов АПЛ и считает игрока одним из ключевых для будущего команды.

Тель перешел в «Баварию» из «Ренна» в июле 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 41 матче за мюнхенцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 40 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2029 года.