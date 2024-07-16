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Сегодня, 04:29

Обамеянг близок к переходу в «Аль-Кадисию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

По информации издания, 35-летний габонец согласовал контракт на 2 года с «Аль-Кадисией». Стороны активно ведут переговоры, сделка может быть завершена в ближайшие два дня.

Обамеянг выступает за «Марсель» с июля 2023 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 30 голов и сделал 11 результативных передач в 51 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Марсель
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