Карлес Перес проведет остаток сезона в «Роме»

Нападающий «Барселоны» Карлес Перес подписал контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

21-летний испанец арендован римлянами до конца сезона за 1 млн евро. Сообщалось, что сумма отступных составит 13 миллионов евро. Выкуп будет обязательным при условии, что «Рома» и Перес добьются определенных спортивных результатов.

В текущем сезоне Перес провел 12 матчей за «Барселону» и забил два мяча при трех голевых передачах.