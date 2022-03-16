Холанн станет самым высокооплачиваемым в АПЛ в случае перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн в случае перехода в «Манчестер Сити» будет получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это сделает 21-летнего норвежца самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии, сообщает Daily Mail.

На данный момент больше всех в составе «Сити» зарабатывает Кевин де Брейне — 385 тысяч фунтов в неделю. Столько же получает нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В сезоне-2021/22 в составе «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн провел 21 матча во всех турнирах. Забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.