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Сегодня, 12:46

«Аякс» просит у «Интера» 35 миллионов евро за Аллера

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Руководство «Интера» провело встречу с агентами нападающего «Аякса» Себастьяна Аллера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что представители нападающего оповестили миланский клуб о цене в 35 миллионах евро, которую хочет за футболиста «Аякс». «Интеру» такая сумма кажется завышенной. Тем не менее стороны продолжат переговоры, так как сам футболист хочет перейти в миланский клуб.

Контракт Аллера с «Аяксом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt, оценивает футболиста в 30 миллионов евро. В сезоне-2021/22 27-летний нападающий провел 34 матча. Забил 32 гола и отдал 9 результативных передач.

ФК Аякс
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