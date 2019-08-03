Гус Тил прилетел в Москву

Полузащитник АЗ Гус Тил, который близок к переходу в "Спартак", прилетел в Москву, сообщает vi.nl. По информации СМИ, 21-летний голландец посетит матч 4-го тура РПЛ между "Динамо" и красно-белыми. Игра пройдет в субботу, 3 августа, начало - 16.30 (мск).

Ранее сообщалось, что Тил пройдет медицинское обследование 5-го августа, после чего подпишет соглашение на четыре года и 2,5 миллиона евро за сезон. Также по информации СМИ, сумма трансфера Тила составит 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.

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