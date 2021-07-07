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Форвард киевского «Динамо» Супряга может перейти в «Дженоа»

19:49
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«Дженоа» проявляет интерес к форварду киевского «Динамо» Владиславу Супряге, сообщает 7 июля сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, стороны близки к сделке. Сумма трансфера может составит 7-8 миллионов евро + бонусы. Ранее игроком также интересовалась «Болонья».

21-летний нападающий в прошлом сезоне провел 31 матч за «Динамо» и забил три мяча при пяти голевых передачах.

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Евгений Петров все материалы автора

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