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Дуглас Коста может покинуть «Ювентус» этим летом

15:33
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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды в «Баварии», вернется летом в туринский клуб, сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист после возвращения, скорее всего, сразу же покинет клуб. «Ювентус» намерен продать игрока и сейчас занимается поиском клубов, которые будут заинтересованы в хавбеке.

Контракт 30-летнего бразильца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бундеслиги футболист отметился 1 голом и 1 передачей в 11 играх.

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