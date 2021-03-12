Дуглас Коста может покинуть «Ювентус» этим летом
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста, выступающий на правах аренды в «Баварии», вернется летом в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
По данным источника, футболист после возвращения, скорее всего, сразу же покинет клуб. «Ювентус» намерен продать игрока и сейчас занимается поиском клубов, которые будут заинтересованы в хавбеке.
Контракт 30-летнего бразильца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне бундеслиги футболист отметился 1 голом и 1 передачей в 11 играх.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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