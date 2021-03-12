Роналду может вернуться в «Реал»
04:51
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может сменить команду. Агент португальца Жорже Мендеш обсуждает с «Реалом» возможность возвращения игрока в Мадрид.
Ранее стало известно, что туринцы могут попытаться продать форварда из-за высокой зарплаты — 31 миллион евро в год. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.
36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.
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