Дибала хочет остаться в "Ювентусе"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала хотел бы остаться в команде, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что "Юве" хочет обменять его в "Манчестер Юнайтед" на Ромелу Лукаку. Однако аргентинец не хочет уходить – он намерен бороться за место в составе. При этом форвард готов выйти из отпуска раньше, чтобы приспособиться к футболу нового главного тренера Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне 25-летний Пауло Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 100 миллионов евро.

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