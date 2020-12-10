ЦСКА интересуется одноклубником Головина
17:00
ЦСКА готов побороться с «Галатасараем» за форварда «Монако» Хенри Оньекуру, сообщает Milli Gazete.
По данным источника, главный тренер турецкого клуба Фатих Терим лично заинтересован в 23-летнем футболисте из Нигерии. Он уже обратился к руководству «Галатасарая» с просьбой выкупить у «Монако» игрока.
Также сообщается, что ЦСКА следит за форвардом и планируют его трансфер. В турецком клубе недовольны, что московский клуб включился в борьбу за Оньекуру.
В сезоне-2018/19 Онтекуру выступал в составе «Галатасарая». В этом розыгрыше он участвовал в 4 матчах за «Монако», отметившись 1 результативной передачей.
За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
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