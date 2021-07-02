«Арсенал» интересуется Зелиньски

Полузащитник сборной Польши Петр Зелиньски может покинуть «Наполи» в летнее трансферное окно. Как сообщает TVP Sport, лондонский «Арсенал» хочет заполучить 27-летнего поляка.

Нынешний контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка в 50 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Зелиньски сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 голевых передач.