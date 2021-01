Бенатиа может вернуться в серию А

Защитник «Аль-Духаиля» Мехти Бенатиа может стать игроком «Пармы», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 33-летний марокканец зимой отправится в аренду в «Парму». Кроме того, «крестоносцы» усилятся защитником «Милана» Андреа Конти.

Ранее футболист выступал в серии А за «Рому», «Удинезе» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне чемпионата Катара Бенатиа провел пять матчей.

Mehdi Benatia is set to join Parma in Serie A from Al-Duhail on loan with obligation to buy. The deal will be completed next week — Parma will also sign Andrea Conti from AC Milan. ?? @DiMarzio @SkySport @Kyle_J_Krause #transfers