Далберт, которым интересовался ЦСКА, близок к переходу в «Кальяри»

Защитник «Интера» Далберт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летним бразильцем интересуется «Кальяри». Итальянский клуб уже согласовал условия с игроком и возьмет его в аренду с опцией выкупа за 7 млн евро.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.