Далберт, которым интересовался ЦСКА, близок к переходу в «Кальяри»
06:32
Защитник «Интера» Далберт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 27-летним бразильцем интересуется «Кальяри». Итальянский клуб уже согласовал условия с игроком и возьмет его в аренду с опцией выкупа за 7 млн евро.
Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.
В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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