Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Далберт, которым интересовался ЦСКА, близок к переходу в «Кальяри»

06:32
Теги:

Защитник «Интера» Далберт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летним бразильцем интересуется «Кальяри». Итальянский клуб уже согласовал условия с игроком и возьмет его в аренду с опцией выкупа за 7 млн евро.

Ранее московский ЦСКА также делал запрос по игроку. Об этом рассказал его агент Эмерсон Фигейредо. Армейцы планировали арендовать футболиста.

В сезоне-2020/21 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. Футболист провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Зарема Салихова отреагировала на травму голкипера Селихова
Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала откровенную фотографию из боксерского ринга
Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд