«Астон Вилла» — фаворит в борьбе за полузащитника «Лидса» Филлипса

«Астон Вилла» готова приобрести полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса за 60 миллионов фунтов стерлингов. Помимо этого, клуб готов платить огромную зарплату и самому футболисту, сообщает The Times. О какой сумме идет речь, не уточняется.

По данным источника, главный тренер «Лидса» Джесси Марч хотел бы сохранить игрока.

Контракт Филлипса действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 40 миллионов евро. В сезоне-2021/22 полузащитник провел в составе «Лидса» 15 матчей, отметился одним голом и одной результативной передачей.