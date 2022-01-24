Амрабат может сменит «Фиорентину» на «Тоттенхэм» в январе

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, стороны уже начали предварительные переговоры. «Шпоры» хотели бы подписать его уже в январе. В таком случае он заменит Танги Ндомбеле, который, вероятно, покинет клуб.

25-летний марокканец в текущем сезоне провел 12 матчей за «фиалок» во всех турнирах. Его контракт истекает 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.