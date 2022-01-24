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Сегодня, 20:33

«Севилья» хочет арендовать Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Антон Иванов

«Севилья» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка еще не согласованы. Стороны обсуждают вопрос выплаты зарплаты игрока. Также указано, что сам футболист хочет перейти в «Севилью». Вариант с переходом в «Ньюкасл», «Тоттенхэм» или другой английский клуб не рассматривается.

26-летний француз в текущем сезоне провел 11 матчей за «МЮ» во всех турнирах и забил один мяч.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
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