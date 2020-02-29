Йович не поможет «Реалу» в игре с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Лука Йович пропустит предстоящий матч чемпионата Испании с «Барселоной». Как сообщает Marca, серб не попал в заявку на класико из-за болезни, которая стала причиной его отсутствия в прошлом матче ла лиги с «Леванте».

В начале нынешней недели он вернулся к легким тренировкам и попал в заявку на игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2), но тренерский штаб решил не рисковать им в игре с «Барселоной». Также игру пропустит полузащитник Хамес Родригес, который продолжает восстанавливаться после травмы.