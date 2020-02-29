Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Йович не поможет «Реалу» в игре с «Барселоной»

20:25
Теги:

Нападающий «Реала» Лука Йович пропустит предстоящий матч чемпионата Испании с «Барселоной». Как сообщает Marca, серб не попал в заявку на класико из-за болезни, которая стала причиной его отсутствия в прошлом матче ла лиги с «Леванте».

В начале нынешней недели он вернулся к легким тренировкам и попал в заявку на игру Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2), но тренерский штаб решил не рисковать им в игре с «Барселоной». Также игру пропустит полузащитник Хамес Родригес, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Реал — Барселона

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир