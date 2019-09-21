«Вильярреал» победил «Вальядолид»

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Вальядолид». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Победный гол на счету полузащитника Санти Касорлы, который реализовал пенальти на 77-й минуте.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Вильярреал» — «Вальядолид» — 2:0 (0:0)

Голы: Касорла, 77 — с пенальти (1:0). Онтиверос, 89 (2:0).

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Онтиверос, 74), Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 66), Замбо, Бакка (Токо-Экамби, 58), Морено.

«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Барба, Порро, Антоньито, Салису, Мичел (Эрвиас, 80), Алькарас, Оскар Плано (Ануар, 75), Рамирес (Рубио, 66), Гвардьола.

Предупреждения: Кинтилья, 40. Иборра, 45+3. Барба, 60.

Судья: Сото Градо (Испания).

21 сентября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр