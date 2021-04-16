В «Реале» ожидают, что Рамос покинет клуб этим летом

В «Реале» считают, что защитник и капитан команды Серхио Рамос покинет клуб этим летом, сообщает Cadena SER.

По данным источника, 35-летний футболист на протяжении 5 месяцев не может договориться с мадридцами о продлении соглашения, которое истекает этим летом. В клубе считают, что у испанца есть более выгодные предложения продолжения карьеры.

В этом сезоне Рамос провел 15 матчей в чемпионате Испании. На данный момент футболист лечится от коронавируса.