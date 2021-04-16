В «Реале» определились с восемью неприкасаемыми футболистами

В «Реале» определились с игроками, которых клуб не будет выставлять на продажу в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы не планируют расставаться с полузащитником Федерико Вальверде, нападающими Винисиусом Жуниором и Родриго, хавбеком Мартином Эдегором, а также голкипером Тибо Куртуа, полузащитниками Каземиро и Тони Кроосом и форвардом Каримом Бензема.

В 32 турах ла лиги «Реал» набрал 66 баллов и занимает 2-е место в турнирной таблице.