Модрич готов продлить контракт с «Реалом» с понижением зарплаты

«Реал» в скором времени может продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб ведет переговоры с 35-летним хорватом о продлении контракта до 2022 года. Футболист готов пойти на понижение зарплаты. В этом сезоне Модрич провел 40 матчей, отметившись 4 голами и 6 ассистами. Его трансферная стоимость — 10 миллионов евро.

27 апреля «Реал» сыграет с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск). Ответная игра состоится 5 мая. В 1/4 финала турнира мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» (3:1, 0:0).