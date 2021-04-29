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TVE: Месси принял решение остаться в «Барселоне»

20:15
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в команде, сообщает TVE.

По информации источника, его отец и агент Хорхе Месси провел встречу с президентом «сине-гранатовых», Жоаном Лапортой, на которой сообщил о намерении футболиста продлить контракт с клубом.

В сезоне-2020/21 Месси провел 42 матча за «Барселону», на его счету 33 гола и 14 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что игрок согласен на понижение зарплаты в клубе в два раза.

27 апреля сообщалось, что «ПСЖ» предлагает аргентинцу контракт по схеме «2+1».

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