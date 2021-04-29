TVE: Месси принял решение остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение остаться в команде, сообщает TVE.

По информации источника, его отец и агент Хорхе Месси провел встречу с президентом «сине-гранатовых», Жоаном Лапортой, на которой сообщил о намерении футболиста продлить контракт с клубом.

? Seg?n ha podido confirmar TVE, Leo Messi ha dado el primer paso para quedarse en el Bar?a.



Su padre y agente, Jorge Messi ya se ha reunido con el presidente Joan Laporta para comunicarle que la intenci?n de Leo es seguir en el Bar?a.



?https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/bY8D8wSCsV — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 29, 2021

В сезоне-2020/21 Месси провел 42 матча за «Барселону», на его счету 33 гола и 14 результативных передач. Контракт 33-летнего аргентинца действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что игрок согласен на понижение зарплаты в клубе в два раза.

27 апреля сообщалось, что «ПСЖ» предлагает аргентинцу контракт по схеме «2+1».