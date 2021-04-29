Гол Месси не спас «Барселону» от домашнего поражения «Гранаде», каталонцы упустили шанс возглавить лигу

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:2.

Единственный гол каталонцев забил Лионель Месси. У «Гранады» отличились Дарвин Мачис и Видаль Хорхе Молина. На 66-й минуте встречи с поля был удален главный тренер «Барселоны» Роналд Куман. После первого пропущенного «сине-гранатовыми» гола арбитр Пабло Фуэртес отреагировал на высказывания специалиста в свой адрес.

«Барселона» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Роналда Кумана занимает 3-е место с 71 очком — столько же у «Реала», оба клуба отстают от «Атлетико» на 2 очка. «Гранада» идет на 8-й строчке с 45 очками.

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

«Барселона» — «Гранада» — 1:2 (1:0)

Голы: Месси, 23 (1:0). Мачис, 73 (1:1). Хорхе Молина, 79 (1:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Юмтити, Мингеса (Дембеле, 72), Бускетс (Тринкан, 81), Сержи Роберто, де Йонг, Мориба (Педри, 72), Месси, Гризманн.

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Кини, Диас, Перес, Санчес, Эррера, Брайс (Гоналон, 61), Сольдадо (Хорхе Молина, 61), Мачис (Марин, 76), Суарес (Вико, 86).

Предупреждения: Сольдадо, 20. Перес, 43. Санчес, 89. Марин, 90+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

29 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».