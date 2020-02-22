Смолов выйдет в стартовом составе на матч с «Леганесом»
13:58
Стал известен состав «Сельты» на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Встреча начнется в 15:00 мск.
Российский форвард Федор Смолов выйдет в стартовом составе. Для него это четвертый матч в ла лиге.
Стартовый состав: Рубен Бланко — Майо, Араухо, Мурильо, Оласа — Окай, Брадарич, Денис Суарес — Рафинья, Аспас, Смолов.
Следить за матчем «Сельта» — «Леганес» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».
SEMPRE ? CELTA— RC Celta (@RCCelta) February 22, 2020
XI: Rub?n, Hugo Mallo, Murillo, Araujo, Olaza, Okay, Bradari?, Rafinha, Denis Su?rez, Iago Aspas, Smolov.#CeltaLegan?s #XuntosSomosM?isFortes
Опрос
проголосовало: 10578Все опросы
Что ждет Федора Смолова в «Сельте»?
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...