Смолов выйдет в стартовом составе на матч с «Леганесом»

Стал известен состав «Сельты» на матч 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса». Встреча начнется в 15:00 мск.

Российский форвард Федор Смолов выйдет в стартовом составе. Для него это четвертый матч в ла лиге.

Стартовый состав: Рубен Бланко — Майо, Араухо, Мурильо, Оласа — Окай, Брадарич, Денис Суарес — Рафинья, Аспас, Смолов.

Следить за матчем «Сельта» — «Леганес» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ».