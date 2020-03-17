«Скучаю по тем дням». Смолову не хватает футбола

«Сельта» опубликовала новый пост в своем Instagram. Команда из Виго выложила фото с нападающим Федором Смоловым.

— Сфокусированы на Смолове, — подписано фото.

— Скучаю по тем дням, — написал сам форвард в комментариях.

Чемпионат Испании был приостановлен минимум на две недели из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.