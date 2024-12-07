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Сегодня, 01:06

«Сельта» переиграла «Мальорку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» обыграла «Мальорку» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

На 32-й минуте нападающий Уго Альварес открыл счет. В конце второго тайма Яго Аспас удвоил преимущество хозяев.

Гости с 78-й минуты играли в меньшинстве, так как Антонио Раилло получил красную карточку за игру рукой.

«Сельта» набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Мальорка» с 24 очками идет на 6-й строчке.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
06 дек, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:0
Мальорка

Футбол
ФК Мальорка
ФК Сельта
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«Реал Сосьедад», «Севилья» и «Хетафе» вышли в 3-й раунд Кубка Испании
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
12
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
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 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
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Сельта – Мальорка
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Лас-Пальмас – Вальядолид
 - : -
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Бетис – Барселона
 - : -
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Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
7.12 23:00
Жирона – Реал
 - : -
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 - : -
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 - : -
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
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8.12 23:00
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