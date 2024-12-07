«Сельта» переиграла «Мальорку»
«Сельта» обыграла «Мальорку» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.
На 32-й минуте нападающий Уго Альварес открыл счет. В конце второго тайма Яго Аспас удвоил преимущество хозяев.
Гости с 78-й минуты играли в меньшинстве, так как Антонио Раилло получил красную карточку за игру рукой.
«Сельта» набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Мальорка» с 24 очками идет на 6-й строчке.
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|
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|В
|Н
|П
|+/-
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|
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|Барселона
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|
2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
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|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
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|20-23
|23
|
8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
12
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
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|10
|10-32
|9
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38 тур
|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|- : -
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|- : -
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|- : -
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|- : -
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4
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