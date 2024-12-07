«Сельта» переиграла «Мальорку»

«Сельта» обыграла «Мальорку» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Балайдос» в Виго.

На 32-й минуте нападающий Уго Альварес открыл счет. В конце второго тайма Яго Аспас удвоил преимущество хозяев.

Гости с 78-й минуты играли в меньшинстве, так как Антонио Раилло получил красную карточку за игру рукой.

«Сельта» набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Мальорка» с 24 очками идет на 6-й строчке.