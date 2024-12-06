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Сегодня, 01:28

«Реал Сосьедад», «Севилья» и «Хетафе» вышли в 3-й раунд Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» переиграл «Конкенсе» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Браис Мендес в дополнительное время.

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 23:00. ()
Конкенсе
0:1
Реал Сосьедад

«Севилья» обыграла «Олот» (3:1), выступающий в сегунде.

Клуб второго дивизиона на 18-й минуте мог открыть счет, но не реализовал пенальти. Затем севильская команда забила три мяча — отличились Габриэль Монтиэль, Келичи Ихеаначо и Хуанлу Санчес. В концовке защитник Ориоль Айяла спас «Олот» от разгрома.

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 23:00. Municipal (Олот)
Олот
1:3
Севилья

В других матчах «Алавес» по пенальти проиграл «Депортива Минейра» (2:2., пен. — 2:4), «Хетафе» обыграл «Ориуэлу» (0:0, пен. — 3:0), «Картахена» выиграла у «Андорры» (1:0), «Марбелья» победила «Бургос» (1:0), «Понферрадина» обыграла «Кастельон» (1:1, пен. — 4:3), а «Расинг Ферроль» оказался сильнее «Баракальдо» (2:1).

Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 23:00. Llano del Beal (Картахена)
Минера
2:2
Алавес
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 21:00. Estadio Municipal Los Arcos (Ориуэла)
Ориуэла
0:0
Хетафе
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
ФК Андорра
0:1
Картахена
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. Municipal de Marbella (Марбелья)
Марбелья
1:0
Бургос
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. El Toralin (Понферрада)
Понферрадина
1:1
Кастельон
Испания. Кубок. 2-й раунд
05 дек, 22:00. Estadio Nuevo Lasesarre (Баракальдо)
Баракальдо
1:2
Расинг Ферроль

Футбол
ФК Алавес
ФК Марбелья
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
ФК Хетафе
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«Атлетико» победил клуб четвертой лиги «Касереньо», забив трижды в концовке матча Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 12 1 3 48-17 37
2
 Реал 15 10 3 2 31-13 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 16 8 5 3 24-15 29
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 15 2 3 10 10-32 9
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
12.01 00:00
Алавес – Жирона
 - : -
12.01 00:00
Атлетико – Осасуна
 - : -
12.01 00:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 00:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
12.01 00:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
12.01 00:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 00:00
Вальядолид – Бетис
 - : -
12.01 00:00
Эспаньол – Леганес
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 9
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 8
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 13 1 4
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