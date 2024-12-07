Родриго и еще два игрока «Реала» не сыграют в матче с «Жироной»
Три футболиста «Реала», которые были включены в заявку на игру с «Жироной» в 16-м туре чемпионата Испании, не примут участия в матче, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
В игре не примут участие вингер Родриго, полузащитник Чема Андрес и нападающий Гонсало Гарсия. Вместо них в заявку включен 17-летний хавбек Даниэль Яньес.
По информации Mundo Deportivo, у Родриго возникли мышечные проблемы с левым бедром, а Гонсало и Чема еще не восстановились после пятничного матча молодежных команд.
Матч между командами состоится сегодня, 7 декабря, в Жироне и начнется в 23:00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|
2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
|Вильярреал
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
6
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
7
|Осасуна
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|
8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|
12
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
13
|Р. Вальекано
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
20
|Вальядолид
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|- : -
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|- : -
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|- : -
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|- : -
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|13
|1
|4