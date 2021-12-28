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«Реал» согласовал условия контракта с Рюдигером

17:34
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер принял решение продолжить карьеру в «Реале». Он уже согласовал условия личного контракта с испанским клубом, сообщает журналист Руди Галетти.

Зарплата 28-летнего немца составит около 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Рюдигер провел 23 матча за «Челси», забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом истекает летом 2022-го.

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Иван Шитик все материалы автора

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