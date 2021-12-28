Два игрока «Осасуны» сдали положительные тесты на коронавирус

Два игрока «Осасуны» 28 декабря сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Они были отправлены на изоляцию. Результаты остальных футболистов, а также тренеров и членов персонала отрицательные.

Следующий матч команда должна провести 3 января. «Осасуна» в этот день сыграет в гостях против «Атлетика».