Два игрока «Осасуны» сдали положительные тесты на коронавирус
17:53
Два игрока «Осасуны» 28 декабря сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Они были отправлены на изоляцию. Результаты остальных футболистов, а также тренеров и членов персонала отрицательные.
Следующий матч команда должна провести 3 января. «Осасуна» в этот день сыграет в гостях против «Атлетика».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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