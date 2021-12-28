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Ферран Торрес подписал контракт с «Барселоной» до 2027 года

16:39
Ферран Торрес. Фото Getty Images
Ферран Торрес. Фото Getty Images
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Нападающий Ферран Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону». Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года, сообщает сайт «Барсы».

Сумма отступных за 21-летнего игрока теперь составляет 1 миллиард евро.

Ранее появлялась информация, что сумма сделки составит 55 миллионов евро (без учета бонусов).

21-летний испанец выступает за «Сити» с августа 2020 года, в текущем сезоне в 7 матчах за клуб он отличился трижды и сделал 1 голевую передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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