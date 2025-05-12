«Реал» заплатит «Ливерпулю» 1 миллион евро, чтобы Трент присоединился к мадридцам до клубного ЧМ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд близок к переходу в «Реал», сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 26-летний англичанин перейдет в мадридский клуб в качестве свободного агента. При этом «Реал» хочет заплатить английскому клубу около 1 миллиона евро, чтобы защитник присоединился к команда до старта клубного чемпионата мира.

Александр-Арнолд сообщил об уходе из «Ливерпуля» 5 мая. За клуб он провел 353 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи.