12 мая, 03:07

«Реал» заплатит «Ливерпулю» 1 миллион евро, чтобы Трент присоединился к мадридцам до клубного ЧМ

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд близок к переходу в «Реал», сообщает Football Insider.

По сведениям источника, 26-летний англичанин перейдет в мадридский клуб в качестве свободного агента. При этом «Реал» хочет заплатить английскому клубу около 1 миллиона евро, чтобы защитник присоединился к команда до старта клубного чемпионата мира.

Александр-Арнолд сообщил об уходе из «Ливерпуля» 5 мая. За клуб он провел 353 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи.

Трент Александр-Арнолд
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3
 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10
 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
11
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
12
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13
 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14
 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15
 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16
 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
17
 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
18
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19
 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
22.11 16:00 Алавес – Сельта - : -
22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 7
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес

Атлетико

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 5
И К Ж
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 11 1 4
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
