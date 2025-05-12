ESPN: Винисиус продлит контракт с «Реалом» и будет получать до 30 миллионов евро в год
Нападающий «Реала» Винисиус близок к продлению контракта со сливочными, сообщает ESPN.
Как отмечает источник, соглашение будет рассчитано до 2030 года. Зарплата 24-летнего футболиста составит 20 миллионов евро в год после уплаты налогов, а с учетом всех бонусов сумма может вырасти до 30 миллионов.
10 апреля сообщалось, что Винисиус отклонил предложение из Саудовской Аравии. Саудовцы предлагали ему пятилетнее соглашение на 1 миллиард евро.
Бразилец выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2027-го.
Новости