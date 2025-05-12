Фанаты «Барселоны» во время матча с «Реалом» дразнили Винисиуса пляжным мячом

«Барселона» в матче 35-го тура чемпионата Испании победила «Реал» (4:3).

Болельщики каталонцев принесли на трибуны пляжный мяч, который показывали форварду мадридцев Винисиусу. Так фанаты обыгрывали тот факт, что бразилец не получил награду «Золотой мяч» в 2024 году.

«Барселона» набрала 82 очка и лидирует в таблице ла лиги. «Реал» с 75 очками идет на второй строчке.