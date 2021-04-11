Лапорта уверен, что «Барселона» будет бороться до конца за победу в чемпионате
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал итог матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2). Он считает, что команда еще может побороться за победу в ла лиге.
We have eight matches ahead to achieve our objective of winning la Liga. I have no doubt that our team will fight until the end. Visca el Bar?a!— Joan Laporta Estruch? (@JoanLaportaFCB) April 10, 2021
«У нас впереди восемь матчей, чтобы достичь нашей цели выиграть ла лигу, — написал Лапорта в своем Twitter 11 апреля. — Не сомневаюсь, что наша команда будет биться до конца. Да здравствует «Барса»!
«Королевский клуб» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают лидерам по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю