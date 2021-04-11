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Лапорта уверен, что «Барселона» будет бороться до конца за победу в чемпионате

01:37
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал итог матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2). Он считает, что команда еще может побороться за победу в ла лиге.

«У нас впереди восемь матчей, чтобы достичь нашей цели выиграть ла лигу, — написал Лапорта в своем Twitter 11 апреля. — Не сомневаюсь, что наша команда будет биться до конца. Да здравствует «Барса»!

«Королевский клуб» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают лидерам по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.

Реал — Барселона

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