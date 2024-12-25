Новым тренером «Валенсии» станет Корберан

Новым главным тренером «Валенсии» станет Карлос Корберан из «Вест Бромвича», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, испанский клуб заплатит 3 миллиона евро за переход специалиста, который заменит уволенного на этой неделе Рубена Бараху.

После 17 матчей «Валенсия» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ла лиги с 12 очками.