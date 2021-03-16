«Барселона» обыграла «Уэску», Месси сделал дубль

«Барселона» победила «Уэску» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей дубль сделал Лионель Месси. Также отличились Антуан Гризманн и Оскар Мингеса. У гостей забил Рафа Мир, который реализовал пенальти.

«Барса» набрала 59 очков и занимает второе место в ла лиге. У лидирующего «Атлетико» на четыре очка больше. «Уэска» на последнем, 20-м месте — 20 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига

27-й тур

«Барселона» — «Уэска» — 4:1 (2:1)

Голы: Месси, 13 (1:0). Гризманн, 35 (2:0). Мир, 45+4 — с пенальти (2:1). Мингеса, 53 (3:1). Месси, 90 (4:1).

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Мингеса, Дест (Мориба, 69), Бускетс, де Йонг (Араухо, 63), Месси, Гризманн (Тринкан, 69), Дембеле (Пуч, 85), Педри (Брэйтуэйт, 85).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Инсуа (Педро Лопес, 78), Маффео (Вавро, 78), Галан, Микель Рико, Думбья (Сеоане, 60), Мир, Феррейро (Онтиверос, 78), Эскриче (Серхио Гомес, 60).

Предупреждения: Эскриче, 48. Инсуа, 60.

Судья: Кордеро Вега.

15 марта. Барселона. Стадион «Камп Ноу».