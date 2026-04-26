«Эльче» на выезде обыграл «Реал Овьедо»

«Эльче» на выезде обыграл «Реал Овьедо» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Голы гостей забили Педро Бигас и Гонсало Вильяр. Один мяч хозяев отыграл Ильяс Чаира.

«Эльче» одержал третью победу подряд и с 38 очками поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице Ла лиги. «Реал Овьедо» с 28 баллами идет на последней, 20-й позиции.

Следующий матч «Эльче» проведет 3 мая на выезде против «Сельты», а «Реал Овьедо» в этот же день в гостях сыграет с «Бетисом».

Чемпионат Испании. Ла лига. 32-й тур.

26 апреля, 17:15. Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо)

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