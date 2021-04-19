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Куман сохранит пост главного тренера «Барселоны» на следующий сезон

13:58
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман продолжит работу в каталонском клубе после завоевания Кубка Испании, сообщает Sport.es.

По информации источника, президент клуба Жоан Лапорта поддерживает 58-летнего специалиста. Отставка Кумана состоится только в случае непредвиденных обстоятельств. В ближайшее время Лапорта должен озвучить это решение.

Также известно, что Куман уже фактически приступил к формированию состава «Барселоны» на следующий сезон.

«Барселона» в финальном матче Кубка Испании против «Атлетика» одержала победу с крупным счетом 4:0. В турнирной таблице ла лиги каталонцы располагаются на третьей строчке, набрав 65 очков в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/laporta-ratificar-koeman-barca-barsa-barcelona-11665490

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