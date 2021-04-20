Перес заявил, что Роналду не вернется в «Реал»
03:03
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможность возвращения форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
«Роналду не вернется в «Реал». В этом нет смысла, у него контракт с «Ювентусом», — приводит слова Переса El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что 36-летний португалец недоволен политикой «Ювентуса» и может вернуться в «Реал», с которым выиграть Лигу чемпионов более реально.
В текущем сезоне Роналду провел 37 матчей за туринцев, в которых забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.
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