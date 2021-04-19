Зидан высказался об усталости игроков «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0) высказался о физическом состоянии своих игроков.

«Мы со всем справимся. У «Реала» нет границ, будем бороться до конца сезона. Эмоционально мы в порядке. Нужно отдохнуть хорошо и идти дальше. Происходит много всего. Один балл у нас есть. Стоит поздравить игроков. Мы должны не останавливаться», — цитирует Зидана Marca.

«Реал» после 33 туров ла лиги занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 67 баллов. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 3 очка.